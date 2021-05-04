Болат Садыков: в Алматы большие силы брошены на борьбу с коронавирусом

Для мегаполиса важно повышение доступности и качества медицинской помощи во всех сферах деятельности медучреждений.

На сегодняшний день большие силы и ресурсы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Весь мир вот уже в течение двух лет проводит колоссальную работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сказал главный врач Городской клинической больницы №5 Болат Садыков, передает корреспондент Vecher.kz.

По его словам, данная работа проводится и в нашем городе: созданы мобильные бригады во всех поликлиниках для осмотра и наблюдение на дому пациентов с коронавирусной инфекцией.

Дополнительно открыты и полностью оснащены материально-технической базой и кадровым составом инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационаре. Установлены кислородные станции в крупных стационарах города, что позволило провести кислородные точки к каждой койке. Расширены реанимационные койки – все они оснащены ИВЛ и другим необходимым оборудованием, привлечен весь резерв опытнейших реаниматологов и инфекционистов, в том числе и со всего Казахстана. Для полной инфекционной безопасности населения в 12 стационарах установлены системы утилизации медицинских отходов. Это только часть проделанной работы по борьбе с коронавирусом. Болат Садыков

Также руководство города не оставляет без внимания и другие вопросы здравоохранения. Для мегаполиса важно повышение доступности и качества медицинской помощи во всех сферах деятельности медицинских учреждений.

В текущем году будет введен в эксплуатацию и начнет работать новый, современный приемный покой при ГКБ №7 соответствующий всем мировым стандартам. Планируется строительство типового приемного отделения и современного операционного блока с мультидисциплинарным подходом при Центре детской неотложной медицинской помощи.

Для обеспечения шаговой доступности населения к современной медицинской помощи разработан план по строительству новых объектов амбулаторно-поликлинических учреждений в отдаленных районах Алматы, включающих в себя оказание всех видов консультативно-диагностических услуг. Для доступа жителей к клинико-диагностическим услугам – планируется постройка четырех модульных КТ-центров. Предусмотрено строительство девяти СВА (семейно-врачебных амбулаторий) при поликлиниках. Планируется открытие детского реабилитационного центра на 250 коек, а также Центра раннего вмешательства на 50 коек для оказания медицинской реабилитации и восстановительного лечения детскому населению до одного года. Строительство многопрофильной клиники на 200 коек для оказания высокоспециализированной медицинской помощи горожанам.

Помимо этого, в районе Кульджинского тракта будет возведен целый медицинский кластер, который будет включать в себя современный онкологический центр с оказанием всех видов помощи для тяжелой категории пациентов. Это современные методы хирургического лечения, химиотерапии и инновационное методы радиотерапии. А также реабилитационный центр и центр паллиативной помощи.

В рамках ГЧП проекта строительство современного многопрофильного стационара на 650 коек.

В завершение хочется добавить, что Алматы с развитой комфортной инфраструктурой не останавливается на достигнутом. Очень много перспективных планов заложено для развития инфраструктуры здравоохранения как одной из составляющей социального развития мегаполиса. Болат Садыков

Ранее аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира на телеканале "Алматы" рассказал, как решаются задачи по повышению качества и доступности медицинской помощи.

По словам Бакытжана Сагинтаева, обеспечение горожан доступными и качественными медицинскими услугами является одной из приоритетных задач акимата Алматы. В этой связи городская система здравоохранения проходит глубокую модернизацию. Свою роль сыграла пандемия, заставившая форсировать работу по усилению системы здравоохранения мегаполиса. Решаются вопросы строительства инфраструктуры, укрепления материально-технической базы, повышения квалификации медработников.

Согласно трехлетней программе модернизации продолжается усиление материально-технической базы всех медицинских организаций. В текущем году из средств местного бюджета на закуп медоборудования выделен второй транш в размере 27 млрд тенге.

Принята городская программа обеспечения клиник медицинским кислородом. Все 16 стационаров города оборудованы кислородными станциями, а также системами вакуума и компрессоров.

В текущем году планируется строительство 9 семейно-врачебных амбулаторий и 3 поликлиник, а также сейсмоусиление 4 объектов здравоохранения.

Для обеспечения доступности дорогостоящих клинико-диагностических услуг в отдаленных районах города запланировано строительство четырех модульных КТ-центров.

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