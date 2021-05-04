Я пообещал - Санжар Ташкенбай о победе на молодежном ЧМ по боксу

Он поделился интересными деталями.

Титул чемпиона мира среди молодежи по боксу в весе до 49 кг завоевал казахстанец Санжар Ташкенбай. На мировом первенстве, которое прошло в Польше, в финальном поединке он оказался сильнее чемпиона Европы, россиянина Роберта Бадаляна. Новоиспеченный победитель поделился с корреспондентом zakon.kz секретом успеха.

- Кто был для вас самым сложным соперником?

- Это был боксер из Индии Бишвамитра Чонгтама, чемпион Азии. Я первый раунд выиграл, во втором проиграл. Исход боя решался в третьем раунде. Тренеры в перерыве между вторым и третьим раундами дали мотивацию, и я вырвал победу.

- Что они вам такого сказали, если не секрет?

- Я пообещал им, что буду чемпионом. И они поддержали, сказав: «Будешь чемпионом!». И на характере я вырвал победу в третьем раунде

- Сейчас вы получили денежное поощрение от Федерации, не боитесь заразиться «звездной болезнью»?

- Нет, кудай сактасын (улыбается). Как-то я приехал с чемпионата мира кандидатом в мастера спорта, вышел заслуженным мастером спорта, и это только положительно повлияло на мою мотивацию, и сейчас надо также усердно работать, двигаться дальше. Каждый спортсмен мечтает быть олимпийским чемпионом, Иншалла, буду олимпийским чемпионом!

- А о карьере в профессиональном боксе не задумываетесь?

- Еще рано, сейчас надо в любительском боксе достичь высот, когда выиграю золото Олимпиады, можно будет подумать об этом.

- Теперь у вас отдых?

- Осенью в моем возрасте пройдет Чемпионат Азии в ОАЭ, туда будем готовиться, нужно взять первое место обязательно.

Альберт Ахметов

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