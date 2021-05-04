Стало известно о гибели 19 таджикистанцев во время боев на границе с Кыргызстаном

Порядка 88 человек - ранены.

Во время вооруженного конфликта, произошедшего на таджикско-кыргызской границе, погибли 19 граждан Таджикистана, еще 88 были ранены. Об этом сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на собственный источник, передает zakon.kz.

Пострадавших может быть и больше, но я сейчас говорю о госпитализированных, — сказал собеседник издания.

По его словам, в Исфаре погибли 15 человек, в Бободжан Гафурове — четыре человека.

При этом Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Кыргызстана в районе водораспределительного пункта "Головной" начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения.

Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением.

По информации кыргызской стороны, число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие, пишет lenta.ru.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!