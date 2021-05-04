В Швейцарии заплатят попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну

Данным предложением уже воспользовался 31 человек.

Власти швейцарского кантона Базель-Штадт приняли решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются больше никогда не возвращаться в Швейцарию. Об этом пишут швейцарские СМИ, передает zakon.kz.

По данным издания 20 Minuten, власти кантона готовы предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков любому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен необходимо подписать документ о том, что данный человек больше не вернется в Швейцарию, "как минимум какое-то время", сообщает РИА "Новости".

Нарушение этих обязательств приведет к незамедлительной депортации.

Как отмечается, данным предложением уже воспользовался 31 человек, из них 14 из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии, двое из Италии и один из Франции.

При этом граждане Румынии предпочли вернуться домой на самолете. Власти Базель-Штадт оплатили им авиабилеты компании Wizzair стоимостью по 60 франков.

Газета пишет, что были прецеденты, когда за билетом два раза приходил один и тот же человек, но с разным удостоверением личности.

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