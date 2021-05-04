Серик Егизбаев назначен вице-министром информации и общественного развития РК

С февраля текущего года и по настоящее время работал руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК.
Постановлением Правительства РК Егизбаев Серик Рахметуллаулы назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Серик Егизбаев родился в 1963 году в поселке Шагатай Западно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Западно-Казахстанский СХИ (1985); Ученый агроном
- ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1988)
- Академия госслужбы при Президенте РК (2000)
- КазГЮА (2001); Юрист
Трудовой стаж:
- Рабочий стройчасти совхоза "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1980);
- Агроном отделения № 4 с-за "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1985-1986);
- Второй секретарь Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987);
- Первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области (1988-1990);
- Секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана (1990-1997);
- Главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО (1997-1998);
- Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК (2000-2001);
- Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2002);
- Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2007);
- Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2007-10.2016);
- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (10.2016-03.2017);
- Заместитель председателя Правления АО "РТРК "Қазақстан" по развитию регионов (13.03.2017-09.2019);
- Заместитель акима Западно-Казахстанской области (09.2019-02.2021);
- Руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития РК (с 02.2021)
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