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Серик Егизбаев назначен вице-министром информации и общественного развития РК

Фото: primeminister.kz 4 мая 2021, 19:41

С февраля текущего года и по настоящее время работал руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК.

Постановлением Правительства РК Егизбаев Серик Рахметуллаулы назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Серик Егизбаев родился в 1963 году в поселке Шагатай Западно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Западно-Казахстанский СХИ (1985); Ученый агроном
  • ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1988)
  • Академия госслужбы при Президенте РК (2000)
  • КазГЮА (2001); Юрист

Трудовой стаж:

  • Рабочий стройчасти совхоза "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1980);
  • Агроном отделения № 4 с-за "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1985-1986);
  • Второй секретарь Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987);
  • Первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области (1988-1990);
  • Секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана (1990-1997);
  • Главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО (1997-1998);
  • Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК (2000-2001);
  • Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2002);
  • Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2007);
  • Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2007-10.2016);
  • Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (10.2016-03.2017);
  • Заместитель председателя Правления АО "РТРК "Қазақстан" по развитию регионов (13.03.2017-09.2019);
  • Заместитель акима Западно-Казахстанской области (09.2019-02.2021);
  • Руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития РК (с 02.2021)

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