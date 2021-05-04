Угонщики дорогих внедорожников задержаны в Алматы

Проникали внутрь, разбив окна, а заводили двигатель уже с помощью дополнительного устройства, которое считывает команды сигнализации и без ключа запускает зажигание.

В конце апреля в полицию от жителей Алматы поступило два заявления об угоне их автомобилей. Машины похищали тайно в разное время и в разных частях города. Но объединяло их одно: марка и модель машины, сообщает zakon.kz.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, похищенные автомобили были обнаружены в ходе следственно - оперативных мероприятий сотрудниками полиции в пригороде мегаполиса.

Трое подозреваемых мужчин в возрасте от 27 лет до 33 лет заводили чужие авто с помощью "программатора". Орудовали они в городе и подбирали автомашины исключительно марки Тойота, в основном модели Land Cruiser 200.

Проникали внутрь, разбив окна, а заводили двигатель уже с помощью дополнительного устройства, которое считывает команды сигнализации и без ключа запускает зажигание.

Все автомобили похищались с дальнейшей целью их реализации на "черном рынке". Один внедорожник они успели продать, без перебивки номеров, так сказать, в первоначальном виде. В отношении покупателя проводится досудебное расследование по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытым преступным путем". Угнанные внедорожники возвращены их владельцам. В отношении троих задержанных, двое из которых ранее судимы, проводится расследование по статье 188 ч.4 УК РК. Они водворены в изолятор временного содержания. замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Расследованием занимается следственная группа, созданная из числа следователей ОП Ауэзовского, УП Жетысуского и УП Алатауского района

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