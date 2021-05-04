Как будет проходить ЕНТ в Алматы

Следует отметить, что в помещения проведения ЕНТ не допускаются родители, учителя и другие лица в целях недопущения скопления людей.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел совещание по обеспечению мер санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении ЕНТ в Алматы, сообщает zakon.kz.

Совещание проводилось с участием руководителя городского Управления образования Л. Жылкыбаевой и Главного государственного санитарного врача города, руководителя территориального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ж. Бекшина в онлайн-формате.

Обсуждались вопросы организации ЕНТ, которое будет проходить в мегаполисе с 6 мая по 30 июня.

Главная цель — на фоне нахождения Алматы в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации обеспечить безопасность проведения ЕНТ, не допуская заражения коронавирусной инфекцией.

В целях исключения необходимости посещения мест общественного скопления прием заявлений выпускников для участия в едином национальном тестировании осуществляется посредством online-регистрации на сайте app.testcenter.kz. По данным Управления образования г. Алматы, в текущем учебном году в организациях среднего образования города завершают обучение 11 337 выпускников (10 560 чел. из государственных и 777 чел. из частных школ).

Справочно: тестирование состоит из 5 предметов (история Казахстана, грамотность чтения, математическая грамотность, 2 профильных предмета по выбору). Общая продолжительность ЕНТ с учетом аппеляции — 4 часа 30 минут (270 минут).

При проведении ЕНТ будет обеспечено:

место проведения ЕНТ санитайзерами, тепловизорами, дезинфицирующими растворами и ковриками для обуви, бактерицидными лампами, рециркуляторами воздуха, урнами для использованных масок с их последующей утилизацией;

функционирование в аудиториях кондиционеров, настенных часов; камер видеонаблюдения; видеорегистраторов;

для исключения скопления людей будет обеспечено соблюдение социальной дистанции (не менее 1 м) с помощью разметок перед входом и внутри здания, в т. ч. в зонах пропуска и ожидания;

обеспечение масочного режима. Участникам ЕНТ, пришедшим без средств защиты, будут предоставлены маски;

дезинфекция пункта проведения ЕНТ и зоны ожидания вблизи пункта тестирования;

организация медицинского обслуживания в пункте проведения ЕНТ и обеспечение работы медицинского пункта (также будет развернут временный мобильный прививочный пункт для вакцинации желающих против COVID-19);

организация дежурства для поддержания общественного правопорядка и обеспечения противопожарной безопасности.

Следует отметить, что в помещения проведения ЕНТ не допускаются родители, учителя и другие лица в целях недопущения скопления людей.

Лиц из групп риска, а также пожилых старше 65 лет, призывают не сопровождать участников ЕНТ.

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