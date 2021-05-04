Пьянка переросла в поножовщину в Алматинской области – трое пострадавших

25-летнего жителя села Шелек задержали.

Покушение на убийство трех человек раскрыли полицейские Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Енбекшиказахского РУП из реанимационного отделения Шелекской больницы поступило сообщение о доставлении с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости и груди трех молодых людей в возрасте 21, 22 и 26 лет.

Руководство Шелекского отдела полиции выехали на место происшествия вместе с участковыми инспекторами. 25-летнего жителя села Шелек задержали. Он признался в поножовщине.

Со слов задержанного, он вместе с друзьями, выпивал дома спиртное. С одним из них у него произошел конфликт, завязалась драка, в процессе которой, на него напали трое. Тогда он вытащил из кармана куртки свой складной нож и им нанес нападавшим удары. Нож, являющийся орудием преступления, изъят. Подозреваемый, в соответствии со статьей 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания. пресс-служба ДП Алматинской области

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