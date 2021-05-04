Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Ерлан Искаков назначен руководителем аппарата МИД РК

Фото: Gov.kz 4 мая 2021, 21:56

Последняя должность - экс-руководитель представительства МИД РК в городе Алматы.

Ерлан Искаков назначен руководителем аппарата Министерства иностранных дел РК, сообщает zakon.kz.

Появившуюся в соцсетях информацию подтвердили в МИД РК

Ерлан Искаков родился 8 октября 1971 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахская государственная Академия управления (1988-1993); экономист
  • Дипломатический ранг Советника I класса

Трудовой стаж:

  • Ведущий специалист Национального Банка, референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь Управления международных организаций и экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1998);
  • Второй секретарь Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН, консул Республики Казахстан в Нью-Йорке, Гаване (1998-2002);
  • Руководитель секретариата Комитета по инвестициям, Начальник отдела Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006);
  • Советник Посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике (2006-2007);
  • Начальник управления информации, Заместитель Председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2008);
  • Заместитель Генерального директора компании "METRO Cash&Carry Kazakhstan" (2008-2014);
  • Советник, советник-посланник Посольства РК в Федеративной Республике Германия (2014-2017);
  • Заместитель директора Департамента внешнеэкономической политики МИД РК (2018-2019)
  • Руководитель Представительства МИД Республики Казахстан в г. Алматы (с 05.2019)

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Диета для планирующих беременность: восточные рекомендации
Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на риск тяжелой формы КВИ