Ерлан Искаков назначен руководителем аппарата МИД РК

Последняя должность - экс-руководитель представительства МИД РК в городе Алматы.
Ерлан Искаков назначен руководителем аппарата Министерства иностранных дел РК, сообщает zakon.kz.
Появившуюся в соцсетях информацию подтвердили в МИД РК
Ерлан Искаков родился 8 октября 1971 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Казахская государственная Академия управления (1988-1993); экономист
- Дипломатический ранг Советника I класса
Трудовой стаж:
- Ведущий специалист Национального Банка, референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь Управления международных организаций и экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1998);
- Второй секретарь Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН, консул Республики Казахстан в Нью-Йорке, Гаване (1998-2002);
- Руководитель секретариата Комитета по инвестициям, Начальник отдела Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006);
- Советник Посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике (2006-2007);
- Начальник управления информации, Заместитель Председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2008);
- Заместитель Генерального директора компании "METRO Cash&Carry Kazakhstan" (2008-2014);
- Советник, советник-посланник Посольства РК в Федеративной Республике Германия (2014-2017);
- Заместитель директора Департамента внешнеэкономической политики МИД РК (2018-2019)
- Руководитель Представительства МИД Республики Казахстан в г. Алматы (с 05.2019)
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