Казахстан и Китай намерены активизировать отношения в постпандемический период

Также рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС и СВМДА.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, а также меры по дальнейшей активизации отношений в постпандемический период, гооврится на сайте МИД РК.

Также рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС и СВМДА, а также сотрудничества в формате "Центральная Азия – Китай".

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