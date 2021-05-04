Елизавета II продала свой уникальный Bentley

Машину приобрел иностранный коллекционер.

Автомобиль Bentley Mulsanne, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, продан в Англии почти за 179,9 тыс. фунтов стерлингов, сообщает zakon.kz.

Машину приобрел иностранный коллекционер, передает ТАСС.

Автомобиль с восьмицилиндровым двигателем объемом 6,7 литра был выпущен специально для нужд королевы. Bentley покрашен в темно-зеленый цвет, его интерьер отделан орехом и кожей бежевого оттенка. Состояние роскошного королевского авто оценивается как идеальное, а его пробег, как уточняет агентство, составил 5952 мили (чуть меньше 9580 км).

Как сообщала газета The Sun, у Елизаветы II было одновременно два одинаковых автомобиля. Одним Bentley она пользовалась в Виндзоре, а вторым – в Лондоне. Первый был продан в 2019 году. Издание приводит другие данные относительно пробега только что проданной машины – 2000 миль.

В 2012 году на этом Bentley Mulsanne Елизавета II приехала в резиденцию премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а в 2014-м автомобиль, который никогда не был оснащен броневой защитой, был возвращен на завод Bentley Motors Ltd.

Для сравнения, обычный подержанный Bentley Mulsanne 2013-2014 годов в Великобритании стоит от £65 тыс. до 77 тыс.

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