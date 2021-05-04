Академик назвала опасность приема аспирина

Многие ошибочно полагают, что одна-две таблетки аспирина помогут избежать образования тромбов при COVID-19. Но это далеко не так. От тромбов эти пилюли не спасут.

Неоправданный прием "безобидного" аспирина может быть крайне опасен, сообщает zakon.kz.

О том, стоит ли пить аспирин, а также какие существуют риски, в беседе с kp.ru рассказала Елена Голухова, академик РАН, врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии.

Голухова отметила, что во время пандемии коронавируса стало популярным пить аспирин. Академик назвала этот препарат старым и напомнила, что неоправданный и неконтролируемый прием этого препарата у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений.

Многие ошибочно полагают, что одна-две таблетки аспирина помогут избежать образования тромбов при COVID-19. Но это далеко не так. От тромбов эти пилюли не спасут.

Неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений. академик РАН Елена Голухова

Как правило, пациенты с коронавирусом в стационаре получают антикоагулянты, которые по эффективности не сравнить с аспирином. В то же время он повышает шансы пациентов, что после стентирования стенд остался проходимым.

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