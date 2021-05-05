Президент Мексики извинился перед народом майя за 500 лет притеснений

Он признал "ужасные злоупотребления", которые были совершены частными лицами и национальными и зарубежными властями.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства и себя лично принес извинения народу майя за преступления против них времен конкисты, колониального периода и современного государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, мексиканские власти "в соответствии с этическим императивом правительства, но также и по собственному убеждению" приносят извинения народу майя за "ужасные злоупотребления, которые были совершены частными лицами и национальными и зарубежными властями" в годы испанского завоевания Америки, за 300 лет колониального владычества и два века независимой истории Мексики.

Цивилизация майя достигла своего расцвета в 300-900 годы нашей эры, а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Потомками древних майя являются не только современные народы майя, сохранившие язык предков, но и часть испаноязычного населения южных штатов Мексики, Гватемалы, Гондураса. В настоящее время в Мексике и странах Центральной Америки проживают, по разным оценкам, порядка 5 миллионов майя.

Представитель народа майя Ана Дзиб в ответном слове попросила президента принести эти извинения в виде конкретных дел для защиты коренных народов - создать "комиссию памяти и признания", план развития коренных народов для решения их насущных проблем, а также обеспечить защиту достоинства и прав человека, чтобы несправедливость и дискриминация никогда не повторились.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!