Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственный сайт

Ранее Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram.

Бывший президент США Дональд Трамп, которого заблокировали в крупных социальных сетях, запустил онлайн-платформу для общения со своими сторонникам, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет Fox News, сайт вышел онлайн под шапкой From the Desk of Donald J. Trump (Со стола Дональда Трампа). Он строится на платформе Campaign Nucleus, призванной помочь политикам-консерваторам общаться с аудиторией без посредников.

Ресурс размещен на сайте комитета политических действий Save America ("Спасти Америку"). Он был создан экс-президентом после всеобщих выборов, прошедших в США в ноябре прошлого года.

Один из источников, входящих в окружение Трампа, сообщил Fox News, что на онлайн-платформе сможет публиковать сообщения исключительно сам республиканец, а его последователи получат возможность делиться ими в социальных сетях.

Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям, - указал источник телеканала, отметив, что речь идет об "одностороннем общении".

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов.

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