"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Манчестер Сити повторно обыграл Пари Сен-Жермен в полуфинальном поединке Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в финал.

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем поле победил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Первый тайм встречи в Манчестере прошел на заснеженном газоне.

Дубль на счету Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты). На 69-й минуте с поля был удален полузащитник парижского клуба Анхель Ди Мария. В первом матче "Манчестер Сити" одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Для команды из Манчестера предстоящий финал Лиги чемпионов станет первым в истории клуба, а также первым с 1970 года финалом еврокубкового турнира.

В предстоящем финале Лиги чемпионов, запланированном на 29 мая, соперником "Манчестер Сити" станет победитель противостояния "Реал" — "Челси".

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