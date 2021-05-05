За сутки в Казахстане выявлены 2298 заразившихся COVID-19

Всего в стране подтверждено 332 369 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 57171 (+645)

в городе Нур-Султан – 47014 (+285),

в ВКО – 25286 (+87),

в Карагандинской области – 24541 (+239),

в Атырауской области – 22238 (+85),

в Алматинской области – 22158 (+189),

в Павлодарской области – 21398 (+116),

в ЗКО – 19809 (+129),

в Акмолинской области – 18998 (+135),

в Костанайской области – 14843 (+26),

в СКО – 14070 (+13),⠀

в городе Шымкенте – 9807 (+80),

в Актюбинской области – 9587 (+71),

в Жамбылской области – 8145 (+65),

в Мангистауской области – 5896 (+42),

в Кызылординской области – 5863 (+69),

в Туркестанской области – 5545 (+22).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 250,

в городе Алматы - 785,

в городе Шымкенте - 76,

в Акмолинской области - 178,

в Актюбинской области - 271,

в Алматинской области - 203,

в Атырауской области - 131,

в ВКО - 82,

в Жамбылской области - 84,

в ЗКО - 122,

в Карагандинской области - 197,

в Костанайской области - 38,

в Кызылординской области - 58,

в Мангистауской области - 42,

в Павлодарской области - 72,

в СКО - 37,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране выздоровел 284 371 человек от COVID-19

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