За сутки в Казахстане выявлены 2298 заразившихся COVID-19

Всего в стране подтверждено 332 369 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 57171 (+645)
- в городе Нур-Султан – 47014 (+285),
- в ВКО – 25286 (+87),
- в Карагандинской области – 24541 (+239),
- в Атырауской области – 22238 (+85),
- в Алматинской области – 22158 (+189),
- в Павлодарской области – 21398 (+116),
- в ЗКО – 19809 (+129),
- в Акмолинской области – 18998 (+135),
- в Костанайской области – 14843 (+26),
- в СКО – 14070 (+13),⠀
- в городе Шымкенте – 9807 (+80),
- в Актюбинской области – 9587 (+71),
- в Жамбылской области – 8145 (+65),
- в Мангистауской области – 5896 (+42),
- в Кызылординской области – 5863 (+69),
- в Туркестанской области – 5545 (+22).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 250,
- в городе Алматы - 785,
- в городе Шымкенте - 76,
- в Акмолинской области - 178,
- в Актюбинской области - 271,
- в Алматинской области - 203,
- в Атырауской области - 131,
- в ВКО - 82,
- в Жамбылской области - 84,
- в ЗКО - 122,
- в Карагандинской области - 197,
- в Костанайской области - 38,
- в Кызылординской области - 58,
- в Мангистауской области - 42,
- в Павлодарской области - 72,
- в СКО - 37,
- в Туркестанской области - 37.
Всего в стране выздоровел 284 371 человек от COVID-19
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