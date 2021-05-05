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За сутки в Казахстане выявлены 2298 заразившихся COVID-19

Фото: pixabay 5 мая 2021, 08:03

Всего в стране подтверждено 332 369 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 57171 (+645)
  • в городе Нур-Султан – 47014 (+285),
  • в ВКО – 25286 (+87),
  • в Карагандинской области – 24541 (+239),
  • в Атырауской области – 22238 (+85),
  • в Алматинской области – 22158 (+189),
  • в Павлодарской области – 21398 (+116),
  • в ЗКО – 19809 (+129),
  • в Акмолинской области – 18998 (+135),
  • в Костанайской области – 14843 (+26),
  • в СКО – 14070 (+13),⠀
  • в городе Шымкенте – 9807 (+80),
  • в Актюбинской области – 9587 (+71),
  • в Жамбылской области – 8145 (+65),
  • в Мангистауской области – 5896 (+42),
  • в Кызылординской области – 5863 (+69),
  • в Туркестанской области – 5545 (+22).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 250,
  • в городе Алматы - 785,
  • в городе Шымкенте - 76,
  • в Акмолинской области - 178,
  • в Актюбинской области - 271,
  • в Алматинской области - 203,
  • в Атырауской области - 131,
  • в ВКО - 82,
  • в Жамбылской области - 84,
  • в ЗКО - 122,
  • в Карагандинской области - 197,
  • в Костанайской области - 38,
  • в Кызылординской области - 58,
  • в Мангистауской области - 42,
  • в Павлодарской области - 72,
  • в СКО - 37,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране выздоровел 284 371 человек от COVID-19

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