Из Таджикистана депортируют этнических кыргызов: ответ МИД КР

МИД Кыргызстана дал комментарий по вопросу выдворения из Таджикистана этнических кыргызов, являющихся гражданами КР.

В СМИ появилась информация, что Таджикистан начал депортировать жителей Жерге-Тальского района с кыргызскими паспортами, сообщает zakon.kz со ссылкой на knews.kg.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что факты выдворения граждан Кыргызстана, временно или постоянно пребывающих на территории Таджикистана известны МИД КР.

Указанная проблематика находится на постоянном контроле Министерства иностранных дел Кыргызской Республики начиная с середины марта текущего года, когда начала поступать первая информация о проведении внезапных проверок в Лахшском (бывш. Жергетал) районе со стороны паспортно-миграционной службы МВД Таджикистана, - говоритс в сообщении.

Обеспокоенность кыргызской стороны была озвучена министром иностранных дел КР Р.Казакбаевым в ходе двусторонней встречи с Министром иностранных дел РТ С.Мухриддином, состоявшейся 1 апреля 2021 в г.Москве в рамках очередного заседания СМИД СНГ.

Также следует отметить, что данный вопрос обсуждается на уровне министров внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана.

В целях разрешения ситуации, нами предложено таджикской стороне провести в ближайшее время межмидовские консультации по консульским вопросам, заявили в МИД КР.

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