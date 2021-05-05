"Зеленая" зона в Казахстане увеличилась до четырех регионов

Приложение zakon.kz
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В "желтой" зоне находится теперь 4 региона.
В Казахстане расширилась "зеленая" зона, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах.
На 5 мая ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области.⠀В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
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