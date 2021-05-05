Нападающий Павел Акользин и защитник Алексей Маклюков подписали контракты с магнитогорским "Металлургом".

Из "Барыса" ушли 13 хоккеистов, сообщает zakon.kz.

Вратарь Сергей Кудрявцев, защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми, Линус Виделль, Павел Акользин и Алексей Маклюков продолжат свою карьеру в других клубах, - сообщается на официальном сайте клуба.

Также команду покинули вратари Хенрик Карлссон и Йони Ортио, защитники Виктор Сведберг, Леонид Метальников, нападающие Фил Варон, Якоб Лилья.

По информации Bestnews.kz, что указание семи хоккеистов со статусом "ушли" не означает их фактический уход из клуба.

30 апреля у большой группы хоккеистов завершился срок действия контрактов.

Переговоры с игроками, напротив фамилий которых не указаны новые команды или статусы, продолжаются, - сообщили в пресс-службе клуба.

Нападающий Павел Акользин и защитник Алексей Маклюков подписали контракты с магнитогорским "Металлургом". А форвард Линус Виделль перешел в "Юоргорден".

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