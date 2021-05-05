Два машиниста из Узбекистана пытались вывезти в Казахстан более 1 млн долларов 

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Сотрудники службы государственной безопасности Узбекистана задержали трех человек, пытавшихся нелегально вывезти иностранную валюту на сумму более 1 млн долларов в Казахстан, сообщает zakon.kz.

Были задержаны два машиниста грузового поезда и мужчина инициировавший вывоз денег.

В тайниках, устроенных в электровозе, было найдено 971 тысяча долларов, 47,7 тысячи евро и 3,4 млн российских рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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