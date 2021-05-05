Сергей Бодров о проекте "Жди меня, Казахстан": Каждая история остается зарубкой на сердце

20 лет смотрят - значит народу необходима наша передача - ведущий.

На казахстанском телевидении он не новичок. За плечами опыт ведущего-новостника Первого канала "Евразия". И вот уже 7 лет известный костанаец - неизменный ведущий проекта "Жди меня. Казахстан", отметивший 20-летний юбилей существования.

О любимом детище Первого канала "Евразия" сегодня говорим с Сергеем Бодровым.

- Сергей, добрый день. Признайтесь: трудно сохранять интерес к передаче столько времени?

- Неужели я в проекте уже 7 лет? Не подумайте, что лукавлю, но, действительно, не верится. Время летит… Время проверяет на прочность… Время все расставляет по местам….20 лет смотрят - значит народу необходима наша передача. По-моему, секрет всех ТВ - долгожителей кроется в народном признании и любви. А вот сохранить это трепетное ожидание зрителем каждого выпуска, конечно, задача всей команды "Жди меня. Казахстан". И здесь важно понимать, что не интерес, не зрелищность, не рейтинги, а наша честность, искренность и преданность делу будут служить залогом того, что проект будет смотреть зритель.

- А Вы сами активно занимаетесь поиском людей? Работаете над сценарием?

- Вот именно так и думают многие зрители. На самом деле поиск людей, создание сценария – работа большого коллектива. Хотя случается, и мне ведущему передачи, находить новых героев. Люди (до сих пор для меня секрет, где берут контакты) обращаются ко мне, к знакомому по экрану лицу, с просьбой найти человека. И я связываюсь с руководством "Жди меня. Казахстан" в Нур-султане, которое точно знает, как помочь каждому. Сценарии не пишу – это не моя стезя, но в ходе записи выпуска ведущий может импровизировать, что-то изменить в сценарии, так как психологически предугадать встречу людей, до мелочей просчитать их реакции не может ни один сценарист. Мы же не художественный фильм снимаем. Наш главный герой – реальная жизнь, а в ней все так непредсказуемо бывает.

- Сложно в эмоциональном плане?

- Нелегко. Знаете, во мне сильно развито чувство эмпатии, поэтому невозможно быть равнодушным. Каждая история остается зарубкой на сердце. И после очередной встречи на проекте поражаюсь человеку - он способен простить, его любовь к близким, безусловна, он может целую вечность ждать и верить.

- А что делают ведущие, если люди не знают, что сказать друг другу в момент встречи?

- Так уж устроено, что ожидание праздника лучше самого праздника. И реакция людей в форме молчания бывает объяснимой – просто ошеломлены событием. Наши герои по-разному проявляют эмоции и чувства. Знаю тех, которым с молоком матери внушалось, что проявить эмоции на людях неприлично. Не забывайте, что все-таки встречи происходят в публичном пространстве, не все готовы перед аудиторией делиться своими сокровенными мыслями и чувствами. И ведущему очень важно не перегнуть палку: там, где нужно, его слова, вовремя сказанные, будут мостиком, ускорят сближение нашедших друг друга. Иной раз мне приходится самому выразить радость, а уже после съемок герои действуют сами.

- А встречались Вам герои недовольные тем, что их разыскали и пригласили на Первый канал "Евразия"?

- Вглядываясь в лица участников каждого выпуска, я пытаюсь понять: будут рады или нет. Какой будет встреча? И сам страшусь неблагополучных исходов. Ведь ищут друг друга не только друзья детства и одноклассники, не только разлученные жизненными обстоятельствами родственники. Также в поиске дети, которых бросили родители. Не теряют надежду на прощение и понимание родители, оставившие своих деток в роддоме или детском доме. И здесь поджидает опасность: глубокие обиды одних или душевная слепота других станут главным препятствием к счастью, к радости, к новой жизни вместе.

- Есть истории, что заставляют сильно сопереживать участнику? Вы всегда можете сдержать слезы?

- Я любящий отец. У меня двое сыновей. Жизнь без них немыслима и бессмысленна. Связаны наши судьбы пуповиной прочной. Каждая минута каждого дня наполнена мыслями о моих мальчишках. Поэтому самые болезненные для меня темы - разлука детей и родителей. Пришел к нам однажды в студию паренек, уже ставший на ноги, создавший свою семью. А в глазах этого человека, умных и печальных, читается искреннее желание найти отца. И ведь сохранила память светлый образ родного человека. Он помнил не лицо, а лишь не связанные друг с другом картинки: чинили вместе мотоцикл, ехали куда-то на троллейбусе, рассматривали черную ворону, качающуюся на ветке дерева. И вот передо мной уже не мужчина, а мальчишечка, у которого одна по-детски наивная и важная мечта – увидеться с папой. И они встретились… Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. В этой ситуации сложно сдерживать слезы. Искренние они были, мужские и (супротив расхожему мнению) нескупые.

- А родственники и родные ваши просили найти кого-то?

- Из родственного и близкого круга все на месте, поэтому никто не обращался. А вот простые костанайцы просили и просят. Совсем недавно администратор одного из местных ресторанов встретила меня в магазине и так робко спросила: "А можете мою маму найти? Уехала на Украину – и связи никакой нет. Душа изболелась". Я, разумеется, сделаю все, что в моих силах. Иначе нельзя. Подумал еще тогда в магазине: "Надо же живем и не знаем, какие рядом с нами человеческие беды".

- "Жди меня" - международная передача. Как взаимодействуете с коллегами из других стран в рамках проекта?

- Меня часто спрашивают, сколько людей делают проект? Ответить сложно. На экране двое ведущих (не могу не сказать о моей соведущей Айгерим- очень светлом и добром человечке, сопереживающем каждому, воспринимающем чужую боль как свою собственную), за кулисами съемочного павильона в Казахстане более 20 человек, а во всем мире огромное количество волонтеров. В тесной связи три страны: Россия, Украина, Казахстан. Судьбы этих стран переплетены. Революции, Великая Отечественная война, целина, развал СССР стали событиями, которые разобщили многие семьи на территории постсоветского пространства. Теперь настало время соединить частички разорванного семейного фото. Вопреки политическим событиям люди помогают искать членов семьи в разных странах. Хорошо, что сегодня многие осознают, что нет ничего дороже семьи. В Казахстане, к слову сказать, традиционно чтят потомков до 7 колена. Именно поэтому, я уверен, в нашей стране так любят и лелеют проект "Жди меня".

- А можете назвать людей, которые внесли вклад в развитие проекта?

- Здесь особого слова достойны волонтеры. Я восхищаюсь каждым из них. У них особенная миссия – помогать людям. Абсолютно бескорыстно они днем и ночью собирают по крупицам информацию, берегут тоненькие нити надежды всех ищущих своих близких и родных. Житель Казани Ильгизар Шарафутдинов помог найти свыше 1500 человек. Вот о нем можно сказать, что он служит людям, он осветил их жизнь огнем своего сердца, как Данко Максима Горького.

- А встречались Вам люди, недовольные итогом поиска?

- Пишут и звонят, дарят добрые слова редакции передачи и ведущим. Люди, перенесшие страдания, благодарны любой помощи. Души многих, измученные разлукой, наполнены светлыми чувствами. Мы рады за всех, кому смогли помочь. Правда, есть и те, что расстроены безрезультатными поисками. Причин много, но они зачастую не фатальные, а формальные. Мне хочется напомнить, что каждые три месяца надо обновлять заявку на сайте, уточнять данные в анкете, предоставлять дополнительные артефакты: личные вещи, фотографии и т.п. С негативом тоже сталкиваемся. Огорчают иногда несправедливые комментарии. Обвиняют в наигранности, говорят о постановочных кадрах, о выдуманных историях. Жаль, что такие мысли возникают у зрителей. Люди, судьбы, трагедии – все реальное, как и чувства ведущих. Обиду не держим на недовольных. Продолжаем работать для тех, кому жизненно необходима передача "Жди меня. Казахстан".

- Вы пересматриваете программу после выхода в эфир?

- Считаю, что каждый ведущий обязан просматривать передачу несколько раз. Это и работа над собой, это и анализ обратной связи на съемочной площадке.

-Какие слова Вы бы адресовали вашему зрителю?

- Если после новой передачи прозвучит телефонный звонок о помощи в поиске, значит, нам верит зритель. Мы работаем для того, чтобы наполнить ваш дом радостью и счастьем. Иначе быть не может! Ждите, верьте, надейтесь, любите. С наилучшими пожеланиями, ваш проект "Жди меня, Казахстан"!!!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!