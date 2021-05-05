Национальный проект "Здоровая нация" разработали в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Проект рассчитан на 2021-2025 годы.
Министерство здравоохранения Казахстана разработало Национальный проект "Здоровая нация" на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.
Национальный проект включает в себя несколько задач:
Проект "Здоровая нация" также предусматривает:
После его реализации в 2025 году ожидается улучшение качества жизни человека, достижение им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций посредством увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет.
Планируется, что младенческая смертность сократится до 7,2 на 1000 родившихся живыми. Материнская смертность - до 10,0 на 100 тыс. родившимися живыми.
При этом уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями возрастет до 80%.
Инвестиции в основной капитал в здравоохранение вырастут до до 372,2 % от уровня 2019 года.
Также планируется, что средняя заработная плата врачей вырастет в 2,5 раза до 2023 года.
Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта - 3 078 838 млн. тенге. Доля общих расходов на здравоохранение от ВВП вырастет до 5%.
Руководителем Национального проекта является министр Алексей Цой, куратором - заместитель премьер-министра РК– Ералы Тугжанов.
Реализация плана начнется с 1 июля 2021 года.
Полностью посмотреть проект можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 мая.
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