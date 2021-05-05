Доллар подешевел на торгах

Доллар подешевел на 1,50 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,22 тенге, снизившись на 1,50 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,2-428,8 тенге, евро – 513,5-515,5 тенге, рос. рубль - 5,71-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 мая.

Июньские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,73%, составив $66,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,71% — до $69,37 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!