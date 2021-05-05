Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным

Фото: instagram.com 5 мая 2021, 11:23

Мы транслируем вам радость взаимной гармонии - балерина.

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха, сообщает zakon.kz.

Балерина с возлюбленным сейчас отдыхают на Мальдивах. Известно, что ухажера экстравагантной артистки зовут Олег.

Вместо того, чтобы судачить, сколько денег потрачено нами на наш отдых, порадуйтесь за нас, за то, что мы транслируем вам радость взаимной гармонии без всякой меркантильности, - отметила Волочкова.

Праздник нужно дарить друг другу каждый день! А нам с Олегом помогают добрые люди, - отмечено в сообщении балерины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В 2022 году на вакцинацию взрослого населения мира потребуется до 45 млрд долларов - ВОЗ
Для чего нужна вторая доза вакцины от коронавируса - эпидемиолог