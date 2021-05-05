Imanbek записал новый трек с британской певицей

Приложение zakon.kz
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Трек выйдет 7 мая.
Иманбек Зейкенов продолжает знакомить поклонников творчества с новыми произведениями, сообщает zakon.kz.
На этот раз казахстанский диджей записал трек с британской певицей Cher Lloyd.
Анонс музыкального произведения Зейкенов опубликовал в Instagram Stories.
Сher Lloyd также сообщила о выходе трека 7 мая в Instagram.
Певица более известна благодаря участию в седьмом сезоне британского шоу молодых талантов The X Factor, где заняла четвертое место.
Совсем недавно Imanbek, Моргенштерн и американский хип-хоп исполнитель Fetty Wap выпустили совместную композицию.
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