Выкололи глаза и обезглавили щенят - информацию прокомментировали в полиции

Собака загрызла более 40 цыплят и гусят.

Жители массива Шолдала в Таразе заявили, что живодер отрубил голову щенкам и выколол глаза собаке, сообщает zakon.kz.

Неравнодушные дачники заявили об этом в полицию.

В полиции Жамбылской области отметили, "информация о том, что собаке выкололи глаза и обезглавили щенят, не соответствует действительности".

По заявлению жительницы массива Шолдала о том, что ее сосед 23-х лет покалечил собаку, участковым инспектором полиции начата проверка. Выяснилось, что выпущенная на волю собака заявительницы загрызла более 40 цыплят и гусят, которых выращивал указанный сосед. По его словам, он один раз ударил собаку вилами. После чего она убежала, - отметили в пресс-службе.

По окончании проверки будет дана правовая оценка действиям молодого человека.

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