Экс-шеф протокола Елбасы назначен замакима Алматинской области

Им стал Арслан Дандыбаев.

Распоряжением акима Алматинской области Арслан Дандыбаев назначен заместителем акима области, передает zakon.kz.

Он родился в 1975 году. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности – специалист по международным отношениям, референт.

Трудовую деятельность начал специалистом, атташе департамента консульской службы министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В разные годы работал атташе Консульства РК в Стамбуле, в посольстве РК в Турецкой Республике, вице-консулом генерального консульства РК в Амстердаме, вторым секретарем, первым секретарем Дипломатической миссии РК в Королевстве Нидерланды, первым секретарем посольства РК в Турецкой Республике, начальником отдела государственных и правительственных визитов службы государственного протокола МИД РК, главным экспертом, консультантом протокола Президента РК, советником генерального консульства РК, генеральным консулом РК в Стамбуле, руководителем представительства МИД РК в Алматы, службы протокола АО "НК "Астана-ЭКСПО-2017", шефом службы государственного протокола МИД РК, заместителем шефа протокола Президента РК.

С марта 2019 года – шеф протокола Первого Президента РК – Елбасы.

Новым шефом протокола Первого Президента РК стал Адиль Джанзаков.

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