Нигматулин: Политические партии смогут выдвигать кандидатов на пост местных акимов

Депутаты одобрили проект поправок в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" с сопутствующим законопроектом.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что нормы законопроектов по вопросам выборов, разработанных по поручению главы государства, позволят усилить восприимчивость сельских акимов к проблемам населения и будут способствовать развитию политической конкуренции, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили проект поправок в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" с сопутствующим законопроектом.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что проекты законов направлены, прежде всего, на реализацию поручения Главы государства о внедрении прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, данного на открытии первой сессии Парламента нынешнего созыва.

По словам Нурлана Нигматулина, в законопроектах реализовано предложение Президента о снижении для политических партий порога прохождения в Мажилис Парламента с 7 до 5%, а также о внесении графы "Против всех" в бюллетени, выдаваемые на выборах всех уровней.

Все это, безусловно, повысит активность граждан в реализации своих конституционных прав, усилит восприимчивость сельских акимов к проблемам населения. Кроме того, эти поправки позволят расширить роль политических партий в избирательном процессе и будут способствовать развитию политической конкуренции. Таким образом, сделан еще один важный шаг в законодательном обеспечении программы политической модернизации, инициированной главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, - выразил уверенность Спикер Мажилиса.

Вместе с тем при обсуждении депутаты акцентировали внимание на ряде вопросов. В частности, относительно сохранения права акима района выдвигать кандидатуру на должность сельского акима.

Поддержав данную норму, Спикер Мажилиса отметил ее необходимость для обеспечения альтернативности при выборах. Это право акимы районов будут использовать только в том случае, если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов.

В ходе работы над законопроектами депутаты предложили закрепить право сельского акима приступить к своим обязанностям с момента его регистрации избирательной комиссией в качестве избранного акима. Правительственным же вариантом предусматривалось, что аким города районного значения, села, поселка, сельского уровня назначается распоряжением акима района.

По мнению Председателя Мажилиса заложенная в правительственном варианте законопроекта норма полностью нивелирует весь смысл выборов.

Не должен районный аким утверждать сделанный народом выбор. Если таким образом хотели предусмотреть ответственность сельского акима, то это уже закреплено. Мы еще несколько лет назад внесли поправку в Закон о государственной службе, в котором четко прописано, что граждане приобретают статус государственного служащего с момента назначения или избрания на государственную должность. И соответственно аким может получить любое взыскание от вышестоящего акима, - резюмировал Нурлан Нигматулин, поддержав поправку депутатов.

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