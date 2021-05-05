Азат Перуашев: Чиновники выписывают себе премии по 15 млн

Обоснуйте такие прыжки - мажилисмен.

Депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал работу некоторых ответственных ведомств в период пандемии коронавируса, из-за которой бизнес до сих пор не может оправиться, передает корреспондент zakon.kz.

В большинстве стран ОЭСР поэтапно снимаются ограничения в торговле и сфере услуг. Малый бизнес возвращается к работе, у людей появляется возможность получать нормальную заработную плату. Все это достигнуто благодаря своевременной массовой вакцинации населения, тогда как у нас эта работа оказалась провалена, - сказал Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса во время обсуждения законопроекта о республиканском бюджете на 2021-2023 годы.

Несмотря на то, что в Казахстане разработали собственную вакцину от коронавируса, воспользоваться плодами этой работы в полной мере нет возможности, считает мажилисмен.

Сейчас прошла дискуссия о ходе вакцинации. Как сообщили СМИ, Казахстан вошел в пятерку стран, имеющих собственную вакцину от коронавируса. Нужно отдать должное нашим ученым. Но плодами этой работы мы не можем воспользоваться в полной мере, так как производство не налажено. Завод все еще строится, производить вакцину негде. Получается субстанцию везем из одной страны, флаконы из другой, а разливать собираемся в третьей. Хорошо хоть вода для разбавления у нас своя, - подчеркнул он.

Кроме того, умалчивается вопрос себестоимости вакцины, поскольку ни от одного ответственного чиновника не был получен ответ.

Перуашев также поддержал позицию депутаты Ларисы Павловец о низких темпах вакцинации в Казахстане.

"За три месяца первый компонент получили 1,4 тыс. человек, о которых гордо рапортует представители Минздрава. Но ведь второй компонент, по нашим данным, получили 347 тыс., а это и есть полноценная вакцинация, то есть 2% населения. О какой коллективной безопасности можно говорить? Даже здесь Минздрав отличился, то призывал соблюдать сроки вакцинации - 21 день, но на прошлой неделе главный санврач махнул рукой, мол пойдет и через 90. Ну извините, 21 и 90 разные числа. Из-за таких расхождений предпринимателей штрафуют, а могут и посадить. А наши чиновники в министерстве выписывают себе премии по 15 млн, вы хотя бы обоснуйте такие прыжки и перепады внятными расчетами, аргументами, откуда они берутся", - заявил мажилисмен.

С начала пандемии Минздрав продемонстрировал весь спектр эмоций - от бессилия до шарахания и суеты, а ситуация топчется на месте, - заключил Азат Перуашев.

Ранее спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин также подверг критике работу Министерства здравоохранения по статистике о ходе вакцинации.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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