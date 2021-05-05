Изменения в Правила дорожного движения внесли в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Внесено также изменение в раздел о применении специальных сигналов.
Постановлением Правительства Казахстана от 28 апреля 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, передает zakon.kz. В частности, говорится, что водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать им для проверки:
При этом водителю запрещается:
Внесено также изменение в раздел о применении специальных сигналов.
Так, говорится, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ, мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля на дороге, специализированных транспортных средств служб инкассации, сопровождающих организованные группы велосипедистов, осуществляющих деятельность по пресечению правонарушений в области охраны растительного и животного мира, могут отступать от требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4 - 2.6, 3.11 - 3.14, 3.17.2, 3.20) и разметки, а также пунктов 4 - 8 раздела 9 и пункта 1 раздела 16 Правил при условии обеспечения безопасности движения. Водители других транспортных средств не препятствуют их работе.
Также указывается, что проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета включается на транспортных средствах:
В перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, добавлены транспортные средства подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.
При этом указывается, что транспортные средства Службы государственной охраны, оперативных служб органов национальной безопасности, органов внутренних дел, службы экономических расследований, антикоррупционной службы, департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК, Государственной фельдъегерской службы РК, подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира могут не иметь специальной цветографической окраски, опознавательных знаков и надписей.
Постановление вводится в действие с 14 мая 2021 года.
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