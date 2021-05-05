Запрет на продажу иностранцам сельхозземель установлен в Казахстане

В целом законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс и три закона, в том числе закон "О миграции населения".

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в закон по вопросам земельных отношений, предусматривающий полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам, передает корреспондент zakon.kz.

Комитет по аграрным вопросам, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента в проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты РК по вопросам земельных отношений" отмечает, что предлагаемые Сенатом поправки не нарушают одобренную Мажилисом концепцию законопроекта, предусматривающую введение запрета на обладание иностранными землепользователями и юридическими лицами с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и землепользовании и не ухудшают его содержание. С учетом изложенного Комитет по аграрным вопросам предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента в проект закона, - сказал депутат Берик Оспанов на пленарном заседании палаты.

В целом законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс и три закона, в том числе закон "О миграции населения".

Так, принятым законопроектом предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранным участием, лицам без гражданства, научным центрам с иностранным участием, а также кандасам.

Кроме того, сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранным участием теперь не будут продлевать. Земли будут находиться во владении только до истечения срока использования.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!