15 фантастических пейзажей, которые вас сильно удивят

Приложение zakon.kz
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Небольшая подборка.
Иногда фотографии пейзажей нашей планеты приводят нас в неописуемый восторг и мы не можем поверить, что они и впрямь существуют, передает zakon.kz.
Вigpicture представил небольшую подборку таких мест:
Три сестры — сеть спящих вулканов, Орегон, США.
Озеро Сорвагсватн (его также часто называют «озеро над океаном»), Фарерские острова.
Гейзер Флай, Невада, США.
Озеро Байкал, Россия.
Каньон Волна, Аризона, США.
Антарктида.
Пляж в Алентежу, Португалия.
Водоем Эйбрахам, Канада.
Разноцветные горы, Национальный геопарк Чжанъе Данься, Китай.
Пещера в Висконсине, США.
Пустыня в северной части Аризоны, США.
Розовое озеро Хиллиер, Австралия.
Водопад Годафосс, Исландия.
Вулкан Даллол, Эфиопия.
Остров Сокотра, Йемен.
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