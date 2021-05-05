15 фантастических пейзажей, которые вас сильно удивят

Небольшая подборка.

Иногда фотографии пейзажей нашей планеты приводят нас в неописуемый восторг и мы не можем поверить, что они и впрямь существуют, передает zakon.kz.

Вigpicture представил небольшую подборку таких мест:

Три сестры — сеть спящих вулканов, Орегон, США.

Озеро Сорвагсватн (его также часто называют «озеро над океаном»), Фарерские острова.

Гейзер Флай, Невада, США.

Озеро Байкал, Россия.

Каньон Волна, Аризона, США.

Антарктида.

Пляж в Алентежу, Португалия.

Водоем Эйбрахам, Канада.

Разноцветные горы, Национальный геопарк Чжанъе Данься, Китай.

Пещера в Висконсине, США.

Пустыня в северной части Аризоны, США.

Розовое озеро Хиллиер, Австралия.

Водопад Годафосс, Исландия.

Вулкан Даллол, Эфиопия.

Остров Сокотра, Йемен.

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