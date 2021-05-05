Вакцинация против COVID-19 может защитить от импотенции

По словам уролога, данных о влиянии вакцины против COVID-19 на мужскую репродуктивную систему нет.

Коронавирусная инфекция может привести к эректильной дисфункции у мужчин, поэтому лучше провакцинироваться, рекомендует уролог-андролог Джевдет Карамамуд-Оглы, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

Есть исследования о том, что коронавирусная инфекция может быть причиной развития эректильной дисфункции у мужчин. Все потому, что спектр факторов, который может привести к эректильной дисфункции, достаточно широк. Все эти факторы, к сожалению, имеют место после перенесенной коронавирусной инфекции, - сказал уролог во время круглого стола онлайн с экспертами проекта Experts Hub Kazakhstan.

По его словам, потенциальному началу эректильной дисфункции способствуют появление стресса, длительное воздействие гипоксии, нарушение гемодинамики, ухудшение состояния работы сердечно-сосудистой системы после перенесенного COVID-19.

Поэтому да, такое возможно. И вакцинация является одним из способов защитить мужское здоровье, - подчеркнул Джевдет Карамамуд-Оглы.

При этом исследований и подтвержденных данных о влиянии вакцины против COVID-19 на мужскую репродуктивную систему нет, продолжил он.

Но имеются некоторые исследования, которые проводились на животных. Они, в принципе, не выявили негативных последствий влияния вакцины на репродуктивную функцию, - добавил врач.

Ранее автор первого казахстанского ребенка "из пробирки" и основатель ЭКО в Казахстане Салтанат Байкошкарова комментировала, что вакцинация не может привести к мужскому или женскому бесплодию.

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