На шесть млн тенге лже-адвокат обманула карагандинцев

На ее счету 7 фактов мошенничества.

Аферистка, притворявшаяся адвокатом, обманула жителей Караганды на 6 миллионов тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz

Ее деятельность пресекли сотрудники Октябрьского отдела полиции города Караганды. Как выяснилось, на счету лже-адвоката 7 фактов мошенничества.

Так, 1 мая в полицию обратилась 34-летняя жительница города. По ее словам, некая дама под предлогом помощи в оформлении кредита завладела 25 тысячами тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 39-летнюю женщину, которая дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Во время досудебного расследования выяснилось, что подозреваемая причастна еще к шести аналогичным преступлениям. Она оказывала не только "услуги" в оформлении кредитов, но и медицинских справок для получения инвалидности.

Кроме того, женщина выдавала себя за адвоката, хотя не имела соответствующего образования. К примеру, она убедила 39-летнего мужчину, что сможет оказать ему юридическую помощь. Введенный в заблуждение потерпевший передал мошеннице около 4,5 миллиона тенге, но свою проблему так и не решил.

Также, 32-летняя карагандинка, понадеявшись на помощь аферистки в оформлении ипотечного кредита, понесла убытки в размере 375 тысяч тенге.

В общей сложности аферистка нанесла потерпевшим ущерб в размере около 6 миллионов тенге.

Читайте также: Мошенница выманила 11 млн тенге у доверчивых квартиросъемщиков

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!