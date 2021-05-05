Раскрыта причина смерти принца Филиппа

В документе не указано никакой болезни или травмы.

Стала известна причина смерти принца Филиппа, сообщает zakon.kz.

В официальном свидетельстве о смерти, выданном родственникам покойного герцога Эдинбургского, сказано, что принц умер "от старости".

По информации Dailymail, в документе не указано никакой болезни или травмы, которая вызвала бы смерть или ускорила ее.

Свидетельство было подписано главным врачом королевской семьи Хью Томасом.

Формулировка "смерть от старости" допускается в тех случаях, когда умершему было более 80 лет, а его лечащий врач уже длительное время наблюдал за его состоянием и констатировал его постепенное ухудшение, - говорится в соообщении.

9 апреля стало известно о кончине принца Филиппа. Ему было 99 лет.

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