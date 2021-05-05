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Голая фотосессия 2: новый случай произошел в Турции

Фото: pavlovsky.news 5 мая 2021, 15:35

"Моделей" отпустили.

В Турции задержали девушек из Украины за фотографии в обнаженном виде, сообщает zakon.kz.

Одна из "моделей" рассказала изданию Pavlovsky.news, что фотосъемка проходила на яхте и их голых засняли с другого плавсредства.

Информация дошла до местных СМИ, а самих моделей допрашивала полиция, - говорится в сообщении.

В результате девушек отпустили.

Ранее аналогичная ситуация произошла на балконе в гостинице Дубая.

После обнаженных фотографий на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina любительниц "высокой моды" задержали и они провели за решеткой восемь дней.

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