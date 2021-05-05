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Дождь и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 6-8 мая

Фото: pixabay.com 5 мая 2021, 15:39

Местами ожидается усиление ветра.

Прогноз погоды в Казахстане с 6 по 8 мая, передает zakon.kz

Прохождение атмосферных фронтальных разделов обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики. Пройдут дожди, на юго-востоке сильные, которые будут сопровождаться грозами, усилением ветра, возможно выпадение града, - говорится в сообщении Казгидромет.

С вторжением западного антициклона на территорию Казахстана, ожидается понижение температуры воздуха, в северной половине ночью заморозки до 3 градусов, днем до 15-20 тепла.

На юго-востоке республики сильные дожди будут способствовать значительному понижению дневных температур до 20-25 тепла.

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