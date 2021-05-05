Племянника главы фонда НеМолчи.kz подозревают в групповом изнасиловании

Проводятся соответствующие экспертные исследования.

Племянника главы ОФ "НеМолчи.kz" Дины Смаиловой подозревают в групповом изнасиловании, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Алматы, идет расследование уголовного дела.

В отношении гражданина 1989 года рождения расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование), ст.121 ч.2 УК РК (Насильственные действия сексуального характера), ст.378 ч.1 УК РК (Оскорбление представителя власти), - говорится в сообщении.

Из материалов следствия следует, что молодой человек в группе лиц по предварительному сговору, применив физическую силу, изнасиловали двух девушек.

С санкции суда в отношении подозреваемого на период досудебного расследования в качестве меры пресечения избран "домашний арест". Проводятся соответствующие экспертные исследования и следственные мероприятия, - добавили в ведомстве.

В свою очередь, Смаилова прокомментировала ситуацию.

Я это сделаю один раз, прошу больше не спекулировать на этой теме, думаю порядочные и адекватные люди поймут, остальным бесполезно говорить. Я, как президент организации, которая защищает жертв насилия, в том числе изнасилований, считаю, что перед законом все равны! Я считаю, что не имею никаких моральных и этических прав как либо комментировать эту ситуацию, а тем более вмешиваться, изучать и информировать о ходе следствия. Пусть решает суд! - написала она на странице в Facebook.

От потерпевшей заявление в фонд не поступало.

Это касается моего родственника, поэтому в любом случае, я не могу заниматься этим делом. Есть суд и следствие, я надеюсь Рустам Абдрахманов обеспечит полноту следствия и не допустит нарушения прав той или другой стороны, - заключила Смаилова.

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