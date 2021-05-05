Как будет выглядеть алматинский фонтан "Неделька" после реконструкции

Также будут озеленены скверы у КНАТОБ им. Абая.

В акимате Алматы представили концепцию благоустройства и озеленения скверов вокруг казахского национального театра оперы и балета имени Абая, а также фонтана "Неделька", передает zakon.kz.

Проект презентовала руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская. Согласно информации inAlmaty.kz, пространство перед фонтаном на пересечении Кабанбай батыра и Байсеитовой хотят сделать открытой плазой — вовлекающим пространством. Под клумбой перед фонтаном располагаются технические помещения, в которых находится оборудование, за счет которого работает фонтан. Чтобы организовать ремонт инженерных сетей, будут пересажены растения с клумбы.

Важно было открыть пространство и показать ту красоту, которая здесь есть. Клумба на входе и деревья, которые здесь растут, закрывают фонтан. Нужно организовать ландшафт, сделать сидячие места, где можно будет отдохнуть. Тогда откроется взор на фонтан и арки. Тем самым мы приглашаем людей отдохнуть возле фонтана, - рассказала Ливинская.

По словам главы управления, у самого фонтана будет полностью восстановлена оригинальная инженерная инфраструктура, включая оригинальное расположение струй. В обликах фонтанов ничего не будет меняться. Будет сохранен гранитный камень, почищено дно, заменены изношенные инженерные сети. На большое круглом фонтане посередине композиции также будут сохранены оригинальные гранитный плиты. Однако будет заменена плитка вокруг самого фонтана.

Восстанавливать облик сквера и фонтана нам помогали люди, которые делились фотографиями, воспоминаниями, впечатлениями и мнениями. Мы восстановим струи как основной элемент фонтана, восстановим красный гранит. Еще один ключевой элемент фонтана — семь арок, символизирующих дни недели и люстры. Они будут демонтированы, затем доставлены в цех для реставрации и после возвращены на место, чтобы фонтан стал таким, каким он был во времена его установки, - сообщила Наталья Ливинская.

Клумбу за фонтаном также реорганизуют за счет ландшафтных решений, добавив места для отдыха, круглые скамейки.

Со стороны Жамбыла на месте, где проходила велосипедная дорожка, которая почти не функционировала, проложат пешеходную тропу. Территория вокруг будет озеленена для создания видовой точки.

За счет ландшафтных решений и подсветки будет преобразована территория перед кафе "Театральное".

По словам Ливинской, сейчас в этом месте не хватает тени и в летнее время в этом сквере очень жарко. Здесь постараются создать более благоприятный климат за счет ремонта фонтана, озеленения, установки скамеек для отдыха прямо вокруг деревьев. Чтобы сквер стал привлекательнее в вечернее время, будут добавлены элементы подсветки фонтана, мостика и скамеек. По самому фонтану ремонт затронет только инженерные сети с сохранением облика и гранитной отделки.

Будут также реставрированы три фонтана, расположены неподалеку. Чугунные элементы и камень будут почищены, заменены инженерные сети.

На входных группах в скверы за театром по старым фотографиям восстановят два фонтана на лестницах, сохранив оригинальную форму их струю.

По словам руководителя управления, также будут сохранены исторические фонари и плафоны, установлены чугунные скамейки и урны.Читайте также:

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