Главный полицейский Аксуского района уволился после видео в соцсетях

Проводится служебное расследование.

Начальник отдела полиции Аксуского района уволился после публикации видео с его участием в соцсетях, сообщает zakon.kz.

Видео неэтичного поведения сотрудника органов внутренних дел на просторах Казнета появилось 4 мая.

Данный сотрудник признал, что допустил в работе с личным составом грубую непростительную ошибку и подал рапорт об освобождении его от занимаемой должности. Тем не менее, по данному факту, по моему поручению, Управлением собственной безопасности ДП Алматинской области проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана объективная оценка случившемуся, - отметил начальник ДП Алматинской области генерал-майор полиции Кудебаев С.М.

Ранее в соцсетях появилось видео с подписью "Как себя ведет исполняющий обязанности начальника полиции Аксуского района".

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

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