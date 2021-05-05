Все решения принимались в интересах государства – представитель Байбека

Бауыржан Байбек отказался от уголовного и административного преследования ответчиков, ограничившись гражданским разбирательством.

Бауыржан Байбек готов пойти на примирение с Жанболатом Мамаем и Ингой Иманбай, в отношении которых подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила его представитель Айжан Ташенова, передает zakon.kz.

В связи с поданным мной иском о защите чести, достоинства и деловой репутации Б.Байбек в отношении Ж.Мамай и И.Иманбаевой, суд вчера известил стороны о назначении беседы для проведения медиации на 6 мая. В соответствии с извещением примирительная процедура пройдет в онлайн режиме посредством телефонного звонка. Своим постом от 4 мая я тегнула ответчиков, дополнительно проинформировав о предстоящей беседе. Поясню, в соответствии со статьями 150 и 174 Гражданского процессуального кодекса суд принимает меры для примирения сторон, содействуя им в урегулировании спора на всех стадиях процесса, - написала юрист на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что Бауыржан Байбек отказался от уголовного и административного преследования ответчиков, ограничившись гражданским разбирательством. Его главная цель – установление лживости распространенных Ж.Мамай и И.Иманбаевой сведений, а также восстановление своего доброго имени.

Вместе с тем адвокат отметила, что ответчики продолжают размещать на YouTube и в соцсетях видео- и печатные материалы, содержащие голословные и бездоказательные обвинения в отношении ее подзащитного.

Несмотря на это, мы готовы заключить медиативное соглашение (примириться) и урегулировать ситуацию до начала судебного разбирательства на следующих условиях, - сказала Ташенова.

Так, ответчики должны:- дать в соответствующих соцсетях и на YouTube опровержение недостоверных, безосновательных сведений в отношении Байбека;- удалить материалы, порочащие его честь и достоинство.

По словам юриста, суд в течение 10 рабочих дней вынесет определение о принятии иска в производство либо его возврате, поставив тем самым точку в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что Бауыржан Байбек обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к Жанболтау Мамаю и его супруге. Основанием для подачи иска послужили видеоматериалы, размещенные 13 апреля Жанболатом Мамаем и Ингой Иманбаевой на youtube-канале "Демократиялы Қазақстан/Демократический Казахстан" и в соцсетях. В них ответчики публично и бездоказательно обвиняют Байбека в коррупции и других должностных злоупотреблениях в рамках так называемого "журналистского расследования".

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