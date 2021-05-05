Территорию у реки Сарыбулак очистили от мусора в Нур-Султане

Собрано более 70 мешков с мусором.

Столичное Управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с предприятием "ЖасНұр" провели работу по очистке от твердых бытовых отходов берегов реки Сарыбулак на территории от ул. Карасай батыра до ул. Н. Тлендиева протяженностью 2,5 км, сообщает zakon.kz.

По информации акимата столицы, во время выполнения работ собрано более 70 мешков с мусором.

Основную массу мусора составляют бытовые отходы и полимеры. Полимеры включают в себя пластик, полиэтиленовые пакеты, бутылки, контейнеры для еды, упаковки для торта и т.д. Вред полимера для окружающей среды и для человека объясняется тем, что он не разлагается и имеет свойство выделять токсичное вещество, что вредит живому организму, накапливается в огромных количествах, по большей части используется как одноразовый продукт, - говорится в сообщении.

А сжигание полимера приводит к более плачевному исходу, так как в них содержится более 70 высокотоксичных и канцерогенных веществ.

Необходимость проведенной работы связана не только с очисткой водной глади и акватории от ТБО, но и является частью работ по сохранению экологии и окружающей среды. Аналогичные работы проводятся на реке Есиль и ее притоках в административной границе города Нур-Султан, - добавили в ведомстве.

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