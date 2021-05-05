Почему студенты подвержены влиянию экстремистской идеологии, рассказала профессор

В первую очередь связано с рядом параметров социального и психологического характера.

Сегодня молодежь является социальной группой, которую отличает наиболее быстрый рост активной религиозности - об этом и другом читайте в интервью директора Департамента по молодежной политике, профессора Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева Заремы Абдуллиной, сообщает zakon.kz.

- Зарема Альфредовна, будучи преподавателем вуза, вы много времени уделяете студенческой молодежи, хорошо их знаете. Скажите, пожалуйста, есть ли необходимость проводить среди них профилактику религиозного экстремизма и терроризма или на сегодняшний день в связи с пандемией нет в этом особой надобности?

- Работу по профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом среди молодежи нужно проводить всегда, на постоянной основе, независимо, это студенческая молодежь, или рабочая, городская, сельская и так далее. Почему?

В современных условиях молодежь является социальной группой, которую отличает наиболее быстрый рост активной религиозности.

Не зря этот вопрос практически каждый год выносится на обсуждение Ученого совета университета.

- Это проводится в рамках воспитательной работы?

- Не только. Решение вопроса профилактики и борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом исключительно в рамках воспитательной работы невозможно, потому что снижение опасности заражения деструктивной радикальной идеологией – задача, стоящая перед всем коллективом в целом и каждым преподавателем и сотрудником, в частности.

Возможно, некоторые думают, что профилактика религиозного экстремизма и терроризма сводится только к контролю студентов или проведению каких-то отвлекающих мероприятий. Ничего подобного. Это огромный пласт работы, в которую входит и создание условий для продуктивной учебы, и эффективное научное творчество, и комфортное безопасное проживания в общежитии, и насыщенный здоровый досуг, и просветительская работа…

- Как вы считаете, что из того, что вы перечислили, является профилактикой номер один?

- На мой взгляд, первой профилактической мерой, направленной на устранение влияния деструктивных организаций на студенческую молодежь, является создание необходимой пространственной среды. Во всяком случае, в нашем университете.

У нас во всех учебных корпусах и общежитиях вуза имеется круглосуточная охрана, которая установлена на основе договора со специализированной сторонней охранной организацией. Проводились тренинги по обучению персонала технике осмотра помещений, выявления возможных мест закладки взрывных устройств и так далее.

Также обновляется система видеонаблюдения.

На сегодняшний день в учебных корпусах и общежитиях университета установлено около 200 камер видеонаблюдения, только в учебных корпусах дополнительно установлено свыше 50 видеокамер.

Среди них есть аналоговые, которые постепенно меняются, и нового поколения - более 90 штук. Дополнительные камеры в основном установлены на улице перед корпусами университета и на парковке.

Имеется паспорт антитеррористической защищенности объекта. Допуск в общежития университета разрешен только по служебным удостоверениям, студенческим билетам и удостоверениям личности. В общежитиях имеются кураторы по воспитательной работе. В учебные корпуса допуск возможен только по электронному пропуску, а все посетители имеют право зайти только по особому разрешению.

- Почему именно молодежь подвержена влиянию радикальных экстремистских и террористических группировок?

- Думаю, это в первую очередь связано с рядом параметров социального и психологического характера.

В социальном портрете следует выделить такие характеристики, как возраст от 18 до 25 лет, оторванность от семьи, проблемы с жилищным устройством, отсутствие постоянного дохода, финансовая зависимость от родителей. Среди психологических характеристик наибольшее значение имеют отрыв от семьи, привычной среды обитания, неуверенность, депрессия, стресс, влияние социума, окружения.

Соответственно в силу несформированности сознания и отсутствия опеки со стороны родителей студенты склонны проявлять интерес к религии.

- Как информационно-разъяснительная и профилактическая работа проводится в условиях пандемии?

- Спецификой 2020-2021 годов являлось то, что практически вся работа со студентами проводится в онлайн формате и это, конечно, наложило отпечаток на используемые формы и методы работы.

Также надо учитывать, что нынешнее поколение молодежи черпает основную информацию из Интернета. Откликаясь на эту тенденцию, институты ведут свои странички в социальных сетях, активно используются различные мессенджеры. Основная масса эдвайзеров ведет активную переписку со студентами курируемых групп.

- Какие моменты касательно воспитательной работы со студентами вы бы выделили особо?

- Я бы сказала, стадии. Это информирование, разъяснение, убеждение, пропаганда и агитация.

К сожалению, чаще всего - не столько в университете, сколько в стране в целом - делается акцент на последней стадии – пропаганде и агитации, а обо всех остальных забывают, в особенности, о стадии убеждения.

Информирование обучающихся включает в себя чтение спецкурсов, наличие информационных стендов, раздел на сайте, где размещается требуемая информация - социальные ролики, постеры, новости и так далее.

Вторая стадия предполагает разъяснение целей, задач, этапов, сущности деструктивных организаций. Это достигается путем проведения тематических кураторских часов, различного рода встреч, круглых столов, дискуссий, работой дебатов, тренингов и семинаров для студентов и профессорско-преподавательского состава, подготовкой и публикацией методических пособий, формированием базы раздаточных материалов.

Стадия убеждения связана с подключением к работе по профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом экспертов, ученых, лидеров общественного мнения.

У нас постоянно приглашают ведущих специалистов и экспертов центров по изучению религии и профилактике религиозного экстремизма, членов ИРГ города Алматы по профилактике экстремизма и терроризма для проведения встреч с преподавателями и студентами. Так, в прошлом году было проведено свыше 15 таких встреч. Отдельно были проведены тренинги для эдвайзеров-кураторов учебных групп, студенческого актива.

Стадия пропаганды и агитации включает в себя проведение тематических акций, создание постеров, визуальной рекламы, билбордов, социальных роликов, клипов, театрализованных представлений и организацию флешмобов. Разумеется, не все эти формы под силу коллективу университета как финансово, так и творчески.

- Зарема Альфредовна, каким образом выявляются группы риска среди студенческой молодежи?

- Путем постоянного мониторинга на основе взаимодействия эдвайзеров-кураторов, кураторов по воспитательной работе в общежитиях, психолога, проведения анкетирований, а также сотрудничества с силовыми структурами.

- Какие задачи ставит перед обществом и государством тенденция роста религиозного экстремизма и терроризма?

- Эти задачи во всем мире одинаковые. Первое – надо продолжать работу по выявлению и уменьшению групп риска среди студенческой молодежи.

Второе – повышать информированность студентов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава в вопросах профилактики и борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Третье – продолжить работу по разъяснению несовместимости идеологии экстремизма и терроризма с законами страны, национальными и культурными традициями народа Казахстана, моральными принципами и общечеловеческой моралью.

Четвертое - в целях усиления компонента "убеждение", необходимо и дальше приглашать экспертов по профилактике экстремизма и терроризма, медийных личностей, знаковых выпускников и сотрудников университета.

Пятое – необходимо большее разнообразие форм и методов пропаганды и агитации среди студенческой молодежи.

- Что это даст?

- Мы ожидаем, что выполнение всех этих задач будет способствовать формированию устойчивости к негативным и проблемным жизненным ситуациям, закреплению собственных позиций, умений в отстаивании своего "Я"; формированию уверенного поведения, с позитивным мышлением на достижение успеха в любой деятельности, реализации потребности в общении.

Так что у нас многое делается по профилактике и борьбе с религиозным терроризмом и экстремизмом, причем по различным направлениям и в разных формах.

В то же время с учетом сложной ситуации в целом в стране и мире, требуется усилить целый ряд позиций. Это задача ближайшего будущего, которую можно решить только вместе.

Торгын Нурсеитова

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