Смартфон упал в воду: что делать?

Советы экспертов.

Большинство гаджетов современности защищены от влаги. Однако падение в воду может оказаться фатальным для смартфона, передает zakon.kz.

Но не спешите паниковать. Главное не теряйте ни минуты.

Эксперты советуют следующее:

Достаньте смартфон из воды, выньте аккумулятор (если это возможно), также SIM-карту и карту памяти. Протрите жидкость с аппарата с помощью сухой ткани или салфетки. При этом ни в коем случае не включайте телефон. После этого отнесите гаджет в мастерскую, чтобы обработать его в ультразвуковой ванне. Таким образом удастся убрать невидимую глазу жидкость. Даже небольшого ее количества достаточно для появления коррозии, в результате которой аппарат в итоге может отказать. Если у вас нет возможности нести телефон в сервисный центр, то оставьте его в покое на пару суток для просушки.

Берегите свои гаджеты и старайтесь по возможности не отправлять их в плавание.

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