Цой прокомментировал факты продажи паспортов вакцинации

Закон неумолим - министр.

Министр здравоохранения Алексей Цой заверил, что за каждый незаконный случай продажи паспортов вакцинации будут жестко наказывать, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается поддельных паспортов вакцинации, такой случай был. Как только мы такую информацию получили, я лично связывался с акиматом Алматы. Утром мы взяли на контроль, отработали с силовыми структурами. Провели задержание, — напомнил Алексей Цой.

По его словам, проводится мониторинг социальных сетей и в целом каждые такие случаи.

Если у вас есть какие-то данные по таким случаям, мы готовы принять. Реагирование будет очень жестким, — заверил министр.

Он добавил, что все медицинские работники предупреждены об уголовной ответственности.

Любой гражданин – врач это, любо кто-то рядом находящийся, должны понимать, что это закон неумолим. Это четко доказывается, потому что каждая доза в информационной системе видна. И если такое произойдет последует уголовное наказание. Здесь мы мониторим и держим на особом контроле, — объяснил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Алматы услугу по продаже паспорта вакцинации гражданам оказывала медсестра, которая уже два года находится в декретном отпуске.

Отмечалось, что за каждый документ о получении прививки она брала 15 тыс. тенге. На сегодня полиция завела уголовное дело, проверяются все информационные системы медицинских организаций города, а в самом Управлении общественного здоровья начали служебное расследование.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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