33 ветеранов и тружеников тыла поздравили в Костанайской области

Ветеранам вручили продуктовые наборы с продуктами первой необходимости.

Благотворительную акцию "Достық дастарханы" в рамках проекта Ассамблеи народа Казахстана "Караван милосердия: 30 добрых дел" поддержали председатели общин и представители молодежных крыльев. Они сегодня посетили героев, ковавших победу на фронте и в тылу, передает zakon.kz.

Ветеранам вручили продуктовые наборы с продуктами первой необходимости: с молочной продукцией, фруктами, мукой, сладостями к чаю.

Одним из первых поздравления и подарки из рук заместителя председателя таджикско-узбекской общины "Шарк" Фатоха Восиева принимал Михаил Иванович Подоляков. Он улыбкой встретил гостей, бодро накинув пиджак с наградами.

Главное, вести здоровый образ жизни, - говорит ветеран. – Я каждое утро по два часа занимаюсь спортом, стараюсь много ходить до Тобола и обратно. Я видел Костанай еще в 40-е годы, тогда он был похож на деревню, а сегодня город растет и процветает. Жизнь прекрасна без войны…

Также жизнерадостно в красивом костюме с медалями на лацканах встретил делегацию и Касымхан Алдабергенович Алдабергенов. Ветеран Великой Отечественной войны, участник освободительных боев в Венгрии, Австрии и Чехословакии живет в скромной квартирке. Он тридцать лет проработал учителем, затем журналистом.

Спасибо большое Ассамблее. Это очень важно дружить народами. Мы ведь все вместе воевали: и русские, и казахи, и татары, и узбеки, и представители Кавказа, и другие... Все вместе спасли мир от фашистских захватчиков, - сказал он.

В каждом доме представители Ассамблеи народа Казахстана слышали множество слов благодарности, ведь самое важное для ветеранов – это внимание.

Отдельное спасибо областная АНК выражает немецкому этнокультурному центру "Возрождение", таджикско-узбекской общине "Шарк", армянской общине "Эребуни", азербайджанской общине "Бирлик", кыргызской общине "Асаба", а также индивидуальному предпринимателю Кудратулле Рахматуллаевичу Файзиеву и ТОО "Жас-Канат 2006" за оказанную помощь.

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