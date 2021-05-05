Какую вакцину от коронавируса выбирают министры

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Все вакцины, имеющиеся в Казахстане, эффективны и безопасны.
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о вакцинации министров и депутатов Парламента, передает корреспондент zakon.kz.
На брифинге в Службе центральных коммуникаций ему задали вопрос - все ли министры и депутаты вакцинировались, и, если да, то какую из вакцин они выбрали.
Конкретных данных у меня нет, это персональные данные. Но в целом мы знаем, что выбирают различные вакцины. Кто-то вакцинируется QazVac, кто-то "Спутник V". Сейчас появилась возможность Hayat Vax вакцинироваться. Здесь особенного выбора нет, министры такие же граждане, - ответил глава Минздрава.
Он отметил, что госслужащие сейчас активно вакцинируются. Все вакцины, имеющиеся в Казахстане, эффективны и безопасны.
Сам министр здравоохранения получил первую дозу отечественной вакцины 26 апреля.
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Ранее на пленарном заседании Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин подверг критике работу Министерства здравоохранения по статистике о ходе вакцинации.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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