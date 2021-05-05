Цой высказался о заводе по производству вакцин в Жамбылской области 

В Казахстане таких заводов никогда не было.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос по поводу ответственности за строительство завода и производство казахстанской вакцины в Жамбылской области, передает корреспондент zakon.kz.

Вообще разработка казахстанской вакцины - это большое достижение Казахстана. Здесь мы, конечно, хотим еще раз поблагодарить наших коллег, ученых, которые разработали в кратчайшие сроки эту вакцину, и она сейчас доступна для казахстанцев. Вы знаете, что опытная партия в небольших объемах сейчас производится на площадке в поселке Гвардейском на базе Института проблем биологической безопасности министерства образования и науки. И здесь мы, в том числе я, уже получили эту вакцину. И в принципе мы видим, что вакцина качественная и не имеет каких-либо побочных действий, - сказал Цой.

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По поводу обеспечения казахстанской промышленности, по его словам, здесь нужно понимать, что в Казахстане таких заводов никогда не было и как раз пандемия подвигла к ускорению процессов и запуска нового строительства.

Вы видите, в Гвардейском такой завод сейчас строится, он уже на финальном этапе, производится финальный монтаж оборудования и самое главное, что в дальнейшем все технологические процессы должны быть отстроены. В среднем производственные площадки запускаются где-то 2-3 года, это минимум. Это сроки такие очень быстрые. Мы видим, что наш завод, который строится в Гвардейском, он в принципе довольно быстро выходит на темпы своего завершения. И здесь очень важно, чтобы мы соблюли все технологические процессы, в том числе оценку безопасности, валидацию оборудования и стандарты GMP. Поэтому все идет своим чередом, - считает министр.

Касательно разграничения ответственности, то в этом случае существуют четкие критерии зон ответственности, которые определены и по которым все причастные к строительству работают.

Министерство образования является заказчиком непосредственным самого завода. Этот завод изначально планировался для производства вакцин не только коронавирусных вакцин, а в том числе, в большинстве случаев, это вакцины для сельского хозяйства, которые разработаны нашими учеными в НИИ проблем биологической безопасности. В связи с пандемией этот завод в срочном порядке был реорганизован именно направлен на выпуск коронавирусной вакцины. Поэтому здесь технологически было перестроено так, чтобы завод смог выпускать именно вакцину QazVac. Поэтому та зона ответственности министерства образования - это была разработка самой вакцины, доведение ее до всех надлежащих регистрационных процедур, в дальнейшем регистрация, проведение клинических исследований и вывод ее до этапа производства, в том числе они производят сейчас в небольших объемах на своей лабораторной базе. В дальнейшем само строительство завода осуществляется при помощи акимата Жамбылской области, который сейчас имеет контракт с подрядчиком, который на данный момент завершает строительство объекта, - уточнил глава Минздрава.

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По его данным, к строительству были привлечены также международные консультанты, которые ведут и сопровождает этот проект. Министерство здравоохранения здесь является заказчиком этой вакцины. Подведомственна организация "СК-Фармация" заключила договор с НИИ проблем биологической безопасности на поставку вакцин QazVac.

Поэтому мы оплачиваем за вакцину согласно поставленных к нам вакцин, которые есть. И здесь в дальнейшем Минздрав несет ответственность за дальнейшую сертификацию по стандартам GMP будущего завода, и между нами и МОН в лице НИИ ПБ мы имеем контракт на поставку вакцин. То есть, существует четкая разграниченность и здесь не должно быть путаницы, каждый за свой фронт отвечает, мы занимаемся им. Общими усилиями, я думаю, наш завод запустим, потому что пандемия длительная и здесь мы видим, что необязательно это должны быть вакцины против коронавируса, у нас очень много других инфекционных заболеваний, будущие вызовы. То есть наша система готова будет выпускать различные виды препаратов на этом заводе, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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