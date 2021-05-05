Глава Минздрава рассказал, когда в последний раз ездил на автобусе

Цой в последний раз ездил на автобусе в прошлом году.

Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, как давно он ездил на общественном транспорте, и знает ли он о ситуации с переполненными автобусами в часы пик, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в последний раз ездил на автобусе в прошлом году.

В прошлом году точно ездил со своими детьми. В настоящий момент у меня такой возможности нет, потому что мы практически круглосуточно находимся на работе. Но мы видим, что есть вопросы в общественном транспорте по скученности, где-то у нас частота рейсов не соответствует. Эту работу мы ведем с каждым акиматом и знаем реальную ситуацию на местах, - сказал глава Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ему также задали вопрос о возможности включения общественного транспорта в программу "Ashyq", на что министр ответил, что данный вопрос рассматривают.

Здесь мы расширяем сферу деятельности программы, рассматриваем. Но основной акцент делаем на те организации, где граждане находятся длительное время. Там, где они находятся без масок. Почему мы взяли рестораны в первую очередь? Потому что граждане садятся за стол, снимают маски, тем самым становятся опасными друг для друга. В автобусах у нас действует режим ношения масок. Здесь и длительность переезда граждан не такая длительная, как в местах общественного питания. Но мы рассматриваем различные возможности присоединения других объектов к "Ashyq", - пояснил Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!