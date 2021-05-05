Почему увеличили интервал между компонентами вакцины, объяснил Цой

Он также рассказал, что нужно указывать в заявке.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил, почему увеличили периоды между двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Много очень граждан к нам обращались, которые говорили, что они куда-то уезжают и что они не успевают на 21-ый день. Была озабоченность о том, в течение какого времени можно делать (вторую) вакцину. И разработчик дал нам рекомендации, что можно делать в интервале с 21 дня до 90 дней. Если вы хотите получить на 21-ый день прививку, вы просто приходите в поликлинику по месту жительства либо в пункт вакцинации, где вы получили первую дозу и на 21-ый день приходите, можете заранее оставить заявку на получение второй дозы и вас обязательно примут и поставят вторую дозу, - заверил министр.

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Он также рассказал, что нужно указывать в заявке.

Просто ваше желание, приходите и говорите, я хочу привиться раньше, чем средний срок. Мы в целом поставили 45-ый день, но, пожалуйста, в любой момент вы заранее предупредите. Просто надо будет прийти хотя бы за несколько дней, предупредить, что вы желаете в более ранние сроки провести вакцинацию и в принципе это возможно. Никаких отдельных документов не нужно. Только наличие того, что вы получили первую прививку, - указал глава Минздрава.

По словам Цоя, в увеличении интервала между прививками не стоит искать "конспирологии".

Я не думаю, что здесь есть какие-то конспирологические вопросы. Здесь простой вопрос. К нам поступило письмо от разработчиков вакцины НИЦ им. Гамалеи от Александра Гинзбурга, который написал, что возможным является увеличение интервала между введением компонентом 1 и компонентом 2 вакцины "Спутник V" с минимально возможного 21 день до 90 дней. Здесь также указывается, что увеличение интервала между введением первого и второго компонентов не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа, - сказал он.

Министр добавил, что на основании полученного документа и были внесены соответствующие изменения.

Здесь речь идет о том, что первый компонент - это основной компонент, который создает нужный нам иммунитет. В дальнейшем для закрепления его и незначительного повышения делается второй компонент, чтобы закрепить и продлить сроки действия вакцинации. В период пандемии не только Казахстан, сейчас на примере Великобритании, Франции, Украины, Чехии, Канады также не только по Спутнику, но и по другим вакцинам, точно так же были продлены правительствами этих стран сроки вакцинации, Это мировая тенденция, здесь ничего нового нет, это мировой тренд, и мы его поддерживаем, - уточнил глава Минздрава, отметив, что вакцинация двумя компонентами является "золотым стандартом" в системе здравоохранения.

Цой заверил, что вакцины в Казахстане есть, на складах она имеется в достаточном количестве и любой гражданин может привиться.

30 апреля вышло новое постановление главного государственного санврача № 17, в котором внесены изменения в график вакцинации "Спутником V". Интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней. В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней.

1 мая главный санврач РК разъяснил изменение графика вакцинации от коронавируса.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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